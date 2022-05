Zavargások törtek ki és egy szurkoló elhunyt Portóban, miután a város labdarúgócsapata szombaton megszerezte újabb bajnoki címét a portugál élvonalban.

A rendőrség vasárnapi közlése szerint az egymással rivalizáló szurkolói csoportok hajnalban csaptak össze egymással az Estadio do Dragao közelében. Egy 26 éves férfit megkéseltek, ő belehalt sérüléseibe, míg a társát szúrt sebekkel szállították kórházba.



Németországban is összecsapások árnyékolták be a Schalke visszajutását az élvonalba: mintegy kétezren a pályára szaladtak a St. Pauli ellen 3-2-re megnyert szombati mérkőzés után, többen elestek és megsérültek, őket kórházba szállították.

A gelsenkircheni rendőrség szerint a Schalke drukkerei 144 alkalommal használtak pirotechnikai eszközöket a meccs előtt és alatt. Egy rendőr megsérült egy szurkolóval történt dulakodás során, továbbá húsz büntetőeljárás indult testi sértés és lopás vétsége miatt.

