Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a következő szezonra is fenntartotta az orosz klubcsapatok és válogatottak kizárását a nemzetközi sorozatokból.

Az UEFA hétfői bejelentése szerint a végrehajtó bizottság által az oroszok ukrajnai háborúja miatt meghozott szankció érinti a július 1-3-án sorra kerülő női futsal Európa-bajnokságot, amelynek négycsapatos mezőnyében éppen Magyarország váltja az oroszokat. A selejtező második szakaszában a magyarok végeztek a második helyen az orosz válogatott által megnyert csoportban. A négyes döntőben előbb a házigazda portugálokkal találkoznak az elődöntőben, a másik ágon spanyol-ukrán meccset rendeznek.



Az orosz férfi felnőtt labdarúgó-válogatott nem léphet pályára a Nemzetek Ligája B osztályában, ahonnan ki fog esni, és az utánpótlás-válogatottak sem játszhatnak nemzetközi tétmérkőzéseket.



A női válogatott a júliusban Angliában sorra kerülő Európa-bajnokságon, valamint a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatában sem szerepelhet, a kontinenstorna mezőnyébe Portugália kerül be a helyére.

A Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában, a Konferencia-ligában, az UEFA Ifjúsági Ligában és a női Bajnokok Ligájában sem lesznek orosz klubcsapatok a következő szezonban.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.