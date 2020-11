Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) azzal fordult a sportág nemzetközi szövetségéhez (FIFA), hogy lépjen fel a kezezési szabály finomítása érdekében.

A kezdeményezés célja az, hogy nagyobb rugalmasságot kapjanak a játékvezetők, és elejét vegyék a játékosok igazságtalanul súlyos büntetésének.



A Gianni Infantino FIFA-elnöknek címzett levélben Aleksander Ceferin, az UEFA első embere azt kérte, a sportág szabályalkotói a novemberi egyeztetéseken fontolják meg, hogy ismét lehetővé teszik a bírók számára annak eldöntését, a kezezés szándékos vagy vétlen volt-e. AZ UEFA-elnök azért fordult a FIFA-hoz, mert az utóbbi időben számos esetben ítéltek büntetőt olyankor, amikor a labda kinyújtott vagy felemelt kezet érintett úgy, hogy az adott játékosnak egyáltalán nem állt szándékában így blokkolni.



"Az a szándék, hogy szigorúan meghatározzák azokat az eseteket, amelyekben a kezezés szabálytalanságnak minősül, számos igazságtalan ítéletet eredményezett, amely a futballközösségben csalódottságot és bosszúságot váltott ki" - írta Ceferin, hozzátéve: "a játék szellemiségét mindenkor meg kell óvni".



(Kép: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images)



Az UEFA elnöke szerint megoldás lehet a korábbi megfogalmazáshoz való visszatérés, esetleg azt felülvizsgálva, illetve kiegészítve azzal, hogy kézzel/karral nem lehet gólt szerezni.



A levelet Ceferin október 27-én keltezte, de az általa felvetett probléma ismét egyértelműen jelentkezett a Bajnokok Ligájában szerdán, amikor Tammy Abraham, a Chelsea támadója a Rennes védőjének, Henrique Dalbert-nek a lábára rúgta a labdát, amely onnan felpattanva a felemelt karját érintette. A franciák brazil játékosa második sárgalapját kapta ezért, így kiállították, a londoni klub pedig büntetőhöz jutott, amit Timo Werner értékesített.

This poor guy #Dalbert gets the ball first on his knee and then on his hand. A penalty is harsh, but a second yellow and thus red is absolutely madness. This can’t continue @UEFAcom !! #Chelsea #chelsearennes #UCL #staderennais pic.twitter.com/oJiRJ62YcB