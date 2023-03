Cristiano Ronaldo életében nem csak a különleges diéta játszik nagy szerepet, hanem a napi ötszöri alvás is.



A portugál játékos 38 évesen is nagyszerű formában van, amihez minden bizonnyal az is sokban hozzájárult az is, hogy különleges életmódot folytat. Arról, hogy mennyire odafigyel minden étkezésére már sokszor írtak a lapok. Azonban nem ez az egyetlen tényező, ami a sztárjátékosnak segít formában maradni.

Ronaldo különös figyelmet fordít az alvásra is. Az ötszörös aranylabdás állítólag napi ötször egy-másfél órát szunyókál, és ezt az időt általában magzatpózban tölti. A Manchester United és a Real Madrid egykori sztárja a vacsora után is pihenőre tér, majd este 10 órakor még úszik egyet. A vizes tréning után, éjfélig szintén alvással üti el az időt, majd hajnali 3-kor is beiktat egy rövid alvást a reggeli kelés előtt.



Erről Nick Littlehales alvásszakértő beszélt a The Independentnek, és azt is elárulta, szerinte mi lehet Ronaldo elképesztő fizikumának titka.



„Bárki, aki dolgozott már Ronaldóval, tudja, hogy ha megbeszélést folytat a terem sarkában, ő odajön és megkérdezi, miről beszél” – magyarázta.



„Amikor Carlo Ancelotti lett a vezetőedző meghívtak a Real Madridba. Az edzőpálya szélén álltam, beszélgettem a madridi stábbal, amikor Ronaldo odaszaladt. Egész nap edzett, és egyenesen beszaladhatott volna az öltözőbe zuhanyozni, de ő megkérdezte, miről beszélünk. Érdekelte, mivel próbálkozom.”



„Amit a vele való munka során tanultam az az, hogy Ronaldót nem érdeklik a divatos diéták, nem érdekli, hogy másokat másoljon. Az egyetlen dolog, amivel foglalkoztatja, hogy nála működik-e?" – zárta szavait.

