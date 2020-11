A Bajnokok Ligája-címvédő Olympique Lyon női labdarúgócsapata több mint három és fél év után veszített ismét tétmérkőzést.

A Lyon péntek este 1-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a francia élvonal kilencedik fordulójában. Az ötszörös BL-győztes, német színekben olimpiai bajnok Marozsán Dzsenifer végigjátszotta a találkozót.



A Lyon ezt megelőzően 2017. április 29-én kapott ki tétmeccsen, akkor a Manchester City győzte le 1-0-ra a BL-elődöntő visszavágóján, ám 3-2-es összesítéssel továbbjutott. Következő nyáron, 2018 júliusában az észak-amerikai North Carolina Courage győzte le felkészülési találkozón, azóta viszont egyetlen mérkőzését sem veszítette el, és a francia bajnokságot, a kupát, illetve a Bajnokok Ligáját is megnyerte.



Az elmúlt három és fél évben a Lyon és a PSG 11. alkalommal találkozott egymással, és csak egyszer fordult elő, hogy nem egy gól döntött köztük, vagy döntetlen lett az eredmény.



A lefújás után Jean-Luc Vasseur vezetőedző úgy fogalmazott, nagy csalódást jelent számára a vereség, amelyre egyelőre nincs magyarázata, és nem is voltak figyelmeztető jelek a találkozó előtt.



"Sok esetlenség, hiba, és az elkötelezettség hiánya okozta a bukásunkat. Mindenkinek magába kell néznie" - nyilatkozta.



Játékosai közül Sarah Bouhaddi közölte, nagyon sokan várták a Lyon botlását, és ez most bekövetkezett. Wendie Renard közölte, szinte semmit nem tettek a sikerért, ezért a PSG megérdemelte a győzelmét.



"Ők kemények voltak, nem volt esélyünk. Nyugodtnak kell maradnunk, és nagyon sok dolgon kell javítanunk. Dolgozni fogunk az első hely visszaszerzésén" - közölte.

Kép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images