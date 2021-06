A Barcelona legendás játkosát, Lionel Messit az éjszaka közepén köszöntötték fel válogatottbeli csapattársai.



A hatszoros aranylabdás jelenleg a Copa Americán segíti Argentína csapatát, de közben arra is volt ideje, hogy megünnepelje 34. születésnapját.

A jeles alkalomból csapattársai lepték meg a sztárt, nem is akárhogyan. Az argentin játékosok az éj leple alatt osontak be társukhoz, kezükben egy tortával és számos tréfás ajándékkal. A sztárjátékos többek közt kapott egy kanna vizet, egy üveg bort és egy baseball sapkát is.



Természetesen az ének sem maradt el, Messi társai a boldog szülinapot spanyol verziójával köszöntötték társukat. Az ünneplésről felvétel is készült, amit a játékos közösségi oldalán osztott meg követőivel. Posztjában megköszönte a különleges meglepetést.

„Nagyon köszönöm ezt a napot. Különleges volt, annak ellenére, hogy nem lehetek a családommal, ami nagyon hiányzik” – írta.

Az interneten keresztül azért Antonela Roccuzzo, Messi felesége is felköszöntötte a játékost. Kommentjében viccesen megjegyezte, sajnálja, hogy felébresztették párját, mert már olyan öreg, hogy nem bírja a gyűrődést.

