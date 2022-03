Az Arsenal egykori játékosa szerint Mesut Özilnek mindenkivel voltak problémái az Ágyúsoknál.



A múlt hét során derült ki, hogy Özilt kitették a Fenerbahcéból, melynek állítólag az volt az oka, hogy a játékos összeveszett a csapat edzőjével.



A középpályást 2021 januárjában, hat hónappal a szerződése lejárta előtt engedte el az Arsenál és azóta a török klubban játszott. Most azonban úgy tűnik a történelem ismétli önmagát. Erről az Arsenál egykori játékosa, Nacho Monreal beszélt, aki lerántotta a leplet arról, miért került Özil a nem kívánatos személyek listájára az angol klubnál.



A volt csapattárs szerint a világbajnok középpályás még az Isztambulba költözése előtt összeveszett Arsene Wengerrel, Unai Emeryvel és Mikel Artetával.



"Özil problémája az, hogy mindenkivel voltak problémái" - mondta Monreal a Four Four Two-nak.



„Rossz véget ért Wengerrel, nem játszott vele az utolsó meccseken, aztán Emery megpróbálta visszahozni és a vezetőnkké tenni. Először is sok önbizalmat adott neki, Mesut pedig sokat játszott, de az edző megértette, hogy vannak más csapattársak, akik jobb állapotban vannak.”



„Özil volt a csapat egyik legjobb játékosa, az egyik legjobban fizetett játékos, de látták, hogy nincs a kívánt szinten. Emberként mindenkivel jóban volt, de sok meccset is kihagyott sérülés miatt” – fejtette ki.



