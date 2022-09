Pierre-Emerick Aubameyang megrázó bejegyzésben árulta el, mit érzett amikor rátámadtak családjára.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban betörtek a Barcelona játékosának, Pierre-Emerick Aubameyang lakásába. A támadók fegyverrel és vascsővel félemlítették meg a labdarúgót és családját, majd számos értéktárgyat magukkal vittek. A rendőrségi nyomozás még folyik, Aubameyang azonban most közösségi oldalán osztott emg néhány részletet a történtekről.



„Erőszakos gyávák törtek be az otthonunkba, megfenyegették a családomat és a gyerekeimet, csak azért, hogy ellopjanak néhány holmit" – írta a játékos.



A gaboni válogatott játékosa azt is elárulta, az eset során megsérült.



„Megsérült az állkapcsom, de rövid időn belül felépülök. Nehéz megérteni és leírni azt az érzést, hogy már nem vagyunk biztonságban a saját otthonunkban, de családként túl leszünk ezen, és erősebbek leszünk, mint valaha.”



"Köszönjük a támogatást, ez jelenti számunkra a világot” – zárta szavait.

