Arsene Wenger a FIFA dijátadó gáláján tartott beszédében kitért a Cristiano Ronaldo-Lionel Messi kérdésre.



Az elmúlt két évtizedben a Ronaldo és Messi rendszerint uralta a futball világát, melynek következményeként elkerülhetetlenné vált, hogy olykor összehasonlítsák őket. Az évek során számos játékos, edző és újságíró is próbált dönteni a két klasszis között, olyanok is akadnak azonban, akik nem akarnak állást foglalni az ügyben. Közéjük tartozik Arsene Wenger is, aki a FIFA díjátadó gáláján beszélt arról, miért nem hajlandó választani a két játékos közül.

Arsene Wenger on Ronaldo & Messi: "When they will not be there anymore, we will realise what they have given us."