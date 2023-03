Annak ellenére, hogy a brazil labdarúgó-szövetség elnöke nyilvánosan is kijelentette, szeretnék megszerezni Carlo Ancelottit, az olasz szakember kitart a Real Madrid mellett.



Bár Carlo Ancelottinak 2024 nyaráig szerződése van a Real Madriddal, az utóbbi időben számos pletyka keringett a távozásáról. A vezetőedzőt számos klub mellett a brazil szövetségi kapitányi pozícióval is szóba hozták. Ez utóbbit nemrég a brazil labdarúgó-szövetség elnöke is megerősítette. Ednaldo Rodrigues a Reutersnek adott interjújában fejtette ki, várják, hogy eljöjjön a megfelelő pillanat, amikor leigazolhatják az olaszt.







Carlo Ancelotti számára biztosan új kihívást jelentene a pozíció, ám ő továbbra sem akar erre gondolni.



„A Real Madridnál akarok maradni. Boldog vagyok. Sokszor mondtam már, hogy életem hátralévő részében a Real Madridnál maradok" – jelentette ki Ancelotti.

Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images