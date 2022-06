Cristiano Ronaldo talán sosem felejti majd el azt a dühöt, amit Nani 2010-es beavatkozása után érzett.



2010-ben a portugál válogatott a spanyolokkal nézett farkasszemet, és Ronaldo egy elképesztő szólógólt lőhetett volna, ha Nani nem szól közbe,



Az ötszörös aranylabdás egy nagyszerű mozdulattal hatástalanította Gerard Pique-t, majd egy újabb csellel sikerült Xabi Alonsótól is távol tartania a labdát, ami gyönyörűen ejtett Iker Casillas fölé. A gól minden idők egyik legszebb találata lehetett volna, ám ekkor a semmiből hirtelen megjelent Nani, aki úgy gondolta fejjel rásegít a dologra. Csakhogy ő lesen volt, így utólag érvénytelenítették a találatot. Ronaldo agyát érthető módon ellepte a vörös köd, dühöngve dobta a fűre a csapatkapitányi karszalagját.









A mérkőzést követően Nani úgy érezte bocsánatot kell kérnie a sztártól, amiért tönkretette a parádésnak induló megmozdulását.



"Megérintettem a labdát, mert azt hittem, nem vagyok lesen. Minden olyan gyorsan történt" - mondta Nani a Guardian szerint.



"Miután volt időm ezen gondolkodni, bocsánatot kértem Ronaldótól. Remek játék volt, és nem kellett volna tönkretennem."



Ronaldo azonban Nani helyett a játékvezetőkre hárította dühét, mivel úgy érezte, a labda már áthaladt a gólvonalon.



"Nem értem, még a vak is látta, hogy gól volt” – nyilatkozta a Marcának.



"Nem tudom, hogy véletlen-e vagy sem, de a válogatottban szerzett legjobb góljaimat érvénytelenítik. Emlékszem egy fej feletti rúgásra a Bessa stadionban, amit nem adtak meg."



Nani rossz döntése végül nem került sokba a portugáloknak, mivel így is 4-0-ra győztek, de elképzelhető, hogy Nanit a mai napig mardossa a lelkiismeret-furdalás, amiért elvette társától az egyik legnagyobb gólját.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images