Bár Pep Guardiola mindennapjai régóta a labdarúgásról szólnak, volt egy időszak, amikor a spanyol még a kifutón is kipróbálta magát.



Guardiola a Barcelona akadémiáján nevelkedett, majd a katalánok felnőtt csapatába is bekerült. Játékoskarrierje után edzőként tért vissza a gránátvörös-kékekhez, ahol számos sikert könyvelhetett el. a szakember azonban nemcsak a spanyol bajnokságban bizonyította rátermettségét, hanem a Premier League-ben játszó Manchester City vezetőedzőjeként is.



Annak ellenére, hogy élete nagy része a foci körül forgott Guardiola mindig is élénken érdeklődött az irodalom, a művészet, a filmek és a divat iránt. Ezek tudatában talán nem meglepő, hogy az edző korábban a kifutón is kipróbálta magát. Az edző egy 1993-as barcelonai divatbemutatón lépett fel modellként, ahol Antonio Miro ruháit viselte.



Noha manapság nem ritka, hogy a sztárjátékosok modellként működnek együtt a nagy divatmárkákkal, Guardiola idejében ez még igazi kuriózumot jelentett. Mivel az 1990-es évek futballkultúrájába az effajta szereplés egyáltalán nem fért bele, a spanyolnak számos kritikával és homofób megjegyzéssel kellett szembesülnie a divatbemutató után.



Azt, hogy miként teljesített az egykori játékos a színpadon, mindenki döntse el maga az alábbi felvétel alapján!

Passarel·la Gaudí. Barcelona 1993.



TN TV3 pic.twitter.com/OVVmprtJG8 — El Boig de Can Fanga (@BoigBCN) March 23, 2023



