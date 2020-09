Wayne Rooney napra pontosan 16 éve lépett először pályára a Manchester United színeiben, ráaásul nem is akárhogyan, valósággal berobbant.

A fiatal támadó 2004. szeptember 28-án, egy Fenerbahçe elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen mutatkozott be a Unitedben. A 6-2-re megnyert találkozón pedig mesterhármast szerzett és gólpasszt is adott. Nem meglepő tehát, hogy a remekbeszabott debütálás után Rooney szerette volna emlékbe hazavinni a meccslabdát.



(Kép: Phil Noble - PA Images/PA Images via Getty Images)



A meccs végén Rooney odament Frank De Bleeckere játékvezetőhöz, hogy elkérje a játékszert, a bíró azonban nem foglalkozott a fiatal játékossal és megtartotta a labdát magának. A 120-szoros angol válogatott tehát üres kézzel ment be az öltözőbe, ahol elmesélte a történteket Sir Alex Fergusonnak. A United legendás trénere finom szólva sem volt elégedett a történtekkel.



"Nem akarta elhinni." – nyilatkozta Ronney 2006-ban a Guardiannak.

ON THIS DAY: In 2004, Wayne Rooney made his Manchester United debut and scored a hat-trick vs. Fenerbahce in the Champions League. pic.twitter.com/3Xkak5p4Ix