Úgy tűnik a még mindig nagyon fiatal Erling Haaland minden nap tud valami újat mutatni. Bár a focipályán már megszokhattuk váratlan húzásait, úgy tűnik azonban, hogy a való életben is tartogat meglepetéseket. Legutóbb például egy videoklip került elő a Youtube-on, amelyben Haaland egy fiúbanda tagjaként próbálja meghódítani a nagyérdeműt.



A norvég labdarúgó a FlowKingz nevű együttesben próbálta meg kibontakoztatni a zenei tehetségét. A banda Kygo jo néven adott ki egy kislemezt, a dalban pedig a Borussia Dortmund fiatal sztárja is feltűnik. A felvételt már közel 6 millióan látták a legnagyobb videómegosztó portálon, így bátran kijelenthetjük, hogy Haaland ezen a téren is maradandót alkotott.

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo JMK instrumentals made the beatCredit to JMK intrumentals



Bár a játszótéren bohóckodó fiúk látványa kétségkívül mindenkinek mosolyt csal az arcára, azt azért halkan megjegyezzük, hogy senki ne számítson élete legnagyobb zenei élményére a videó megtekintésekor.



Haaland sokoldalú tehetség, amit nemcsak ez a videóklip támaszt alá, hanem az a tény is, hogy az ötéves gyerekek korcsoportjában ő tartja a helyből távolugrás világcsúcsát.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020



Erről André Noruega számolt be Twitterjén, még 2020 februárjában. A kép tanúsága szerint 2006. január 22-én ugrotta meg az akkor még csak ötéves Haaland a korosztályos csúcsot jelentő 1,63 méteres távolságot.



Haaland édesapja egy interjúban elmondta, hogy korábban többször is tesztelte fia kéepsségeit azzal, hogy számos sportág edzésére elvitte őt. A norvég csodagyerek kézilabdázni, sífutni és atletizálni is járt.



„Korábban atletizálni is beírattuk, hogy kipróbálhassa magát. Erling kézilabdázott és sífutott is 14 éves koráig. Az edzője azt szerette volna, hogy kézilabdázó legyen."

"Fontos a sokoldalúság. Minden sportágban más képessége fejlődik a testnek, és ez pozitív lehet, bármit is csináljon” - fejtette ki az édesapa.



Ezek után kíváncsian várjuk, mi lesz a következő, amiben Haaland megcsillantja tehetségét.



Borítókép és forrás: sportbible.com