Cristiano Ronaldo egyik új csapattársa elárulta, milyen hatással volt az Al Nassr-re a portugál érkezése.



Az ötszörös aranylabdásról korábban nem sokan gondolták volna, hogy Szaúd-Arábiába igazol, ám a Manchester Uniteddal való szerződésbontása után mégis az Al Nassr csapatánál kötött ki.



Ronaldo az új klubjában a PSG elleni barátságos mérkőzése két gólt is szerzett, első hivatalos találatára azonban sokáig várni kellett. A portugál az Al Ittihad ellen ráadásul több nagy helyzetet sem tudott kihasználni, így sokan kritikával illették. Ronaldo csapattársa, Luis Gustavo szerint ez azonban nem csak a játékos hibája.



„Természetesen Cristiano jelenléte megnehezíti a dolgunkat, mivel minden csapat a lehető legjobban próbál szerepelni ellene, és mindenki még motiváltabbá válik" – mondta a játékos az RT Arabicnak.



A Bayern München egykori középpályása azonban úgy gondolja, hogy az ötszörös aranylabdás jelenléte bizonyos előnyökkel is jár számukra.



„A jelenléte nagy előny a csapatnak, mert mindennap tanulunk tőle, tekintve, hogy technikailag és fizikailag is remek képességekkel rendelkezik."



„Cristiano Ronaldót a kihívásokra teremtették, és mindig sikerrel jár. Itt mindenki azt várja, hogy mit fog bemutatni. Már megszerezte első gólját, így megszabadult a nyomástól” – zárta szavait.

Borítókép: Sam Bagnall - AMA/Getty Images