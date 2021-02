A német rendőrség elutasította az RB Leipzig labdarúgócsapatának kérését, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt beutazási korlátozások ne vonatkozzanak a Liverpoolra, amelynek február 16-án Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt kellene játszania Lipcsében.



A meccs helyszíne így akár Budapest is lehet.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy a magyar válogatott Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Leipzig saját stadionjában nem fogadhatja angol riválisát, mert Németország - egyelőre - február 17-ig beutazási tilalmat vezetett be bizonyos országokra, köztük Nagy-Britanniára is.



A belügyminisztérium szóvivője csütörtökön a dpa német hírügynökséggel közölte, hogy a rendőrség elutasította a lipcsei klub kivételre vonatkozó kérését, így most a Leipzignek mint a meccs házigazdájának kell megoldási lehetőséget találnia a kialakult helyzetre az európai szövetség (UEFA) szabályai szerint.



Gulácsiék egyesületének hétfőig kell felvázolnia az opciókat, ha pedig nincs alternatíva a helyszínre, akkor - legrosszabb esetben - 3-0-s liverpooli sikerrel könyvelik el az összecsapást. A nyolcaddöntős párharcoknak április 2-ig le kell zárulniuk, a Leipzig-Liverpool visszavágóját március 10-én rendeznék Angliában.



A lehetőségek között szerepel a február 16-i mérkőzés halasztása, erre azonban az egyébként is sűrű versenynaptár miatt kicsi az esély. Szintén megoldást jelenthet, ha felcserélik a pályaválasztói jogot, és előbb Liverpoolban lépnek pályára a felek, így a lipcsei visszavágó kerülne március 10-re.

A Leipzignek arra is van lehetősége, hogy semleges stadiont javasoljon, ezt pedig az UEFA-nak kellene jóváhagynia. A lipcseiek számára a Red Bull Salzburg arénája lehet a legközelebbi megoldás, ugyanakkor a budapesti Puskás Aréna is felvetődik, ahol az UEFA a koronavírus-járvány ideje alatt már engedélyezett mérkőzést, mégpedig a tavalyi Európai Szuperkupáért kiírt találkozót.



Szombat óta szigorú beutazási tilalom van érvényben Németországban azokra a területekre, ahol megjelent a koronavírus gyorsabban terjedő mutációja. Kivételt képeznek a német állampolgárok és azok a külföldiek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Németországban, de utóbbiak is csak negatív teszttel léphetnek be az országba.

