Sergio Agüero meg volt győződve róla, hogy valaki feltörte a Barcelona fiókját akkor, amikor a klub bejelentette Messi távozását.



Agüero és Messi már közel 20 éves barátságot ápol egymással. A páros Argentínában találkozott először egymással, amikor Agüero az U16-os csapatot míg Messi a 20 éven aluliakét erőstette.

Első beszélgetésük meglehetősen mókásra sikeredett. Erről évekkel később mesélt Agüero.



"Csendesen megkérdeztem, hogy hogy is hívják, ő pedig azt mondta, Leo. Én pedig folytattam: nem, mi a rendes neved? Mire ő azt felelte, Lionel. Erre azt kérdeztem, és a vezetékneved? Mondta, hogy Messi, majd két barátom odajött és kérdőn nézett rám: te nem tudod ki ő?”



A furcsa kezdet után a két játékos kapcsolata egyre jobban elmélyült és bartásággá formálódott. Mindkettőjük nagy vágya volt, hogy klubszinten is egy csapatot erősíthessenek, ez azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. A katalánok 2021 májusában bejelentették Agüero érkezését, ám augusztusban Messi a klub pénzügyi problémái miatt távozni kényszerült.



Agüero nemrég Jose Alvareznek adott interjút, amelyben elárulta, olyannyira megdöbbentette honfitársa távozása, hogy először azt hitte, csak egy viccről van szó.



„Honnan tudtam meg, hogy Messi távozásik a Barcától? Ibaival iszogattam, amikor hirtelen ránézett a telefonjára és azt mondta nekem, nem, ez igaz? Majd megmutatta a Barca hivatalos bejelentését” – mesélte.



„Amikor a Barcelona bejelentette Messi távozását, azt hittem, valaki feltörte a Barca közösségi oldalait. Azt hittem, ez vicc” – tette hozzá.



Agüero hónapokkal később visszavonulni kényszerült szívbetegsége miatt, és közeli barátja, Messi azt mondta, fáj látnia, hogy honfitársa pályafutása ilyen véget ér. A hétszeres aranylabdás egy megható bejegyzést is közzé tett, amiben társát búcsúztatta.



„Gyakorlatilag egy egész karrierünk együtt töltöttük, Kun. Nagyon szép pillanatokat éltünk meg, és másokat is, amelyek nem olyanok voltak, de mindegyik arra késztetett minket, hogy jobban összefogjunk és közelebbi barátságba kerüljünk. És továbbra is együtt fogjuk megélni ezeket a pályán kívül.”



„Az igazság az, hogy most nagyon fáj látni, hogy a történtek miatt abba kell hagynod azt, amit a legjobban szeretsz. Bizonyára továbbra is boldog leszel, mert olyan ember vagy, aki boldogságot közvetít, és mi, akik szeretünk, veled leszünk. Most életed új szakasza kezdődik, és meg vagyok győződve arról, hogy mosolyogva fogod megélni azt az illúziót, amit mindenbe belefektettél. Minden jót ebben az új szakaszban. Nagyon szeretlek, barátom, nagyon fog hiányozni, hogy veled legyek a pályán, amikor összejövünk a válogatottal” – ítra akkor bejegyzésében Messi.

