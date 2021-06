Egy évről kilenc hónapra csökkentették az eltiltását az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata kameruni kapusának, Andre Onanának, aki dopping miatt kapta a büntetést.

A 24 éves játékost október 30-án ellenőrizték, és a szervezetében a tiltott szerek közé tartozó lasimacot mutatták ki. Azzal védekezett, hogy miután rosszul érezte magát, be akart venni egy aspirint, de véletlenül a barátnőjének felírt gyógyszert vette be, amelynek szinte ugyanolyan volt a csomagolása.



Az eltiltást az európai szövetség szabta ki, az enyhítésről pedig a nemzetközi Sportdöntőbíróság határozott. A mostani döntés nyomán a játékos november 3-án visszatérhet a pályára.



A hírek szerint az Arsenal érdeklődik a halóőr iránt, és az enyhítés elősegítheti a szerződtetését. Ráadásul így a januári Afrika Kupán is számításba veheti őt a kameruni szövetségi kapitány.



A kapus a Samuel Eto'o Akadémián nevelkedett, majd 2015-ig az FC Barcelona utánpótlás-programjában pallérozódott. Az elmúlt szezonokban stabil kezdőjátékosa volt az Ajax felnőtt együttesének.



Borítókép: Gerrit van Keulen/BSR Agency/Getty Images