A Sevilla elnöke szerint a Bayern München esélyesebb a csapatánál, de a spanyol klub győzni érkezik a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt budapesti mérkőzésre.

"Egészen nyilvánvaló, hogy az esélyes a Bayern, és nem csak azért, mert félelmetesen jó csapat. Esélyes azért is, mert a klub működése elképesztő gazdasági alapokon nyugszik. Egyértelműen a legjobb csapat jelenleg. Ennek ellenére a Sevilla mindent meg fog tenni, hogy megnehezítse a dolgát. Ne felejtsük el, hogy mindkét együttes megnyerte a maga sorozatát. A Bayern a Bajnokok Ligáját, a Sevilla az Európa-ligát. Biztos, hogy egy különleges és nagyon szép meccs lesz. Meglátjuk, tudunk-e majd borsot törni az orruk alá" - fogalmazott José Castro Carmona kedden, a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában.



A sportvezető hangsúlyozta, az andalúziai együttes "mindig, minden mérkőzést meg akar nyerni", sosem gondol a vereségre. Szerinte ez most sincs másként, noha ezúttal borzasztóan nehéz dolguk lesz. Abban viszont biztos, hogy a Sevillának meglesznek a lehetőségei.



"Én azt mondom, hogy a koronavírus most mindenhol jelen van. Ami a csapatot illeti, mi egy buborékban leszünk, mindentől elzárva. Sajnos a vírus nem ismer határokat, nem magyar, spanyol, német vagy éppen olasz jelenségről beszélünk. Bizonyára nem volt könnyű meghozni a döntést, de most ez van, a mérkőzés Magyarországon lesz, mi pedig lejátsszuk, és megpróbáljuk megnyerni" - mondta a klubelnök arra reagálva, hogy Hansi Flick, a bajorok vezetőedzője úgy nyilatkozott, nem ért egyet a találkozó megrendezésével, miután Németországban járványügyi szempontból rizikós területnek minősítették Magyarországot.



José Castro Carmona szerint a Bayern München félelmetesen jó csapat,



Fotó: M. Donato/FC Bayern via Getty Images



José Castro Carmona arról is beszélt, hogy Európa legjobb tíz csapata közé sorolja a Sevillát, miközben a maga évi 200 millió eurójával jóval kevesebb pénzből gazdálkodik, mint az előtte álló klubok.



"Az, hogy remek játékosok távoznak, nem új a számunkra. Nagy összegeket kapunk értük, így tovább tudunk építkezni. Másrészről pedig mindig hozunk helyettük újakat. Ez a dolgok rendje: egyesek visszavonulnak, mások mennek és megint mások jönnek" - utalt arra az elnök, hogy nyáron Éver Banega és Sergio Reguilón személyében ismét két meghatározó játékos távozott a Sevillától.



A BL-győztes Bayern München csütörtökön 21 órától a Puskás Arénában játszik az El-győztes Sevillával. A koronavírus-járvány kitörése óta ez lesz az első találkozó az európai szövetség (UEFA) versenyrendszerében, amelyre beengednek nézőket. A találkozón 20 ezer néző lehet jelen, ami a létesítmény teljes befogadóképességének 30 százalékát jelenti. Mindkét csapat részére három-három ezer jegyet biztosított az UEFA, a fennmaradó jegyek megvásárlására a lehetőséget pedig kisorsolta a beérkezett több tízezer igénylésből. A Sevilla 2500 jegyet visszamondott, és bejelentette, hogy csak 500 szurkolója kíséri el a csapatot Budapestre, míg a Bayern részéről várhatóan 2100 szurkoló érkezik a meccsre.

Borítókép: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images