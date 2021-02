Az FRF alszik, a Sepsi pedig profitál Magyarország Románia-ellenes stratégiájából” címmel jelent meg csütörtökön cikk Románia egyetlen sportnapilapjában, a Gazeta Sporturilorban. Amelyben a szerzők burkolatlan nacionalizmussal támadják nem csak a Sepsit és Magyarországot, ezen belül pedig a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ), de ostorozzák a Román Labdarúgó Szövetséget (FRF) is. Erről társoldalunk, az Erdélysport.hu számolt be. Írásukat változtatások nélkül közöljük.

A vita tárgya „természetesen” Tamás Nándor.A Kézdivásárhelyen született 20 éves támadóról már korábban is cikkeztek, azt állítva, hogy Magyarország – többedmagával - „el akarja őt lopni” Romániától, tekintve, hogy klubja, a Puskás Akadémia nem engedi el őt a román utánpótlás-válogatottakhoz. Ahol pedig az U17-es és U18-as korosztály egyik nagy ígérete volt, de 2017 decembere óta „nem volt szabad” pályára lépnie román színekben.

A cikk szerint az FRF felvette a kapcsolatot a Puskás Akadémiával, de nem jutottak dűlőre, miközben az MLSZ minden követ megmozgat a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) annak érdekében, hogy Tamás pályára léphessen piros-fehér-zöldben. Választ egyelőre nem kaptak, írja a lap.

Miként kerül a képbe a Sepsi? Nos, Tamás ugye január óta a Sepsi csapatában szerepel kölcsönben. Másrészt a román Liga 1 csapatait a versenyszabályzat arra kötelezi, hogy végig a pályán kell lennie legalább egy olyan játékosnak, aki jogosult arra, hogy szerepeljen a román U21-es válogatottban. Egy másik játékosnak pedig ott kell lennie a kezdőben. Nem elég, írja a GSP, hogy a klubok az idei szezon eddigi 175 meccsén 114-szer már az első félidőben, 49-szer már az első tíz percben, mi több, hat alkalommal már az első percben lecserélték az egyik fiatalt, a Sepsi ráadásul egy olyan játékost szerepeltet U21-esként, aki nem léphet pályára a román U21-es válogatottban.

Márpedig amennyiben Tamás Nándor nem akar vagy nem teheti meg, hogy elfogadja az U21-es válogatott meghívót, akkor az FRF vagy tiltsa el, ha már „hazaigazolt”, vagy legalább ne lehessen vele betölteni az egyik U21-es helyet a csapatban, hőbörög a sportnapilap.



Hasonló írásokra a következőkben is számíthatunk, ne feledjük ugyanis, hogy a FIFA Puskás-díjával is kitüntetett, Nagyváradon született Zsóri Dániel (Budafok) már be is mutatkozott a magyar U21-es válogatottban, de a Puskás másik erdélyi fiatalja, a csángó Corbu Marius is egyértelműen kijelentette: álma, hogy bemutatkozhasson a magyar válogatottban….

Fotó: https://www.facebook.com/osksepsi