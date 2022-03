A Real Madrid támadója, Luka Jovic is bekerült a szerb labdarúgó-válogatott keretébe, amely a Budapesten sorra kerülő csütörtöki, magyarok elleni barátságos mérkőzésre készül.

Jovic tavaly nyáron az Eintracht Frankfurttól tért vissza a spanyol fővárosba, ahol többnyire csereként kap játéklehetőséget, a legutóbbi hat mérkőzésen viszont egyáltalán nem lépett pályára.

A szerb szövetség honlapja szerint Dragan Stojkovic szövetségi kapitány Nemanja Maksimovic, Darko Lazovic és Filip Djuricic játékára ezúttal sérülés miatt nem számíthat.

| Luka Jovic has been called-up by Serbia for the upcoming international break.



• 24/03: Hungary (Friendly)

• 29/03: Denmark (Friendly) pic.twitter.com/kTwplm0jB1