A Real Madrid korábbi elnöke, Lorenzo Sanz a koronavírus miatt kórházba került, ahol megkapja a megfelelő ellátást.

A Marca értesülései szerint a korábbi Malaga-tulajdonos állapota igen súlyos, a kórházba már magas lázzal szállították. A 76 éves Sanz a kora miatt a veszélyeztetettek közé tartozik, ami jelenleg nagy kockázatot jelent.

