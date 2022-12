A PSG elnöke elárulta, szerződtetné-e Cristiano Ronaldót.



Bár Cristiano Ronaldo életében egyelőre a portugál válogatotton és a világbajnoki szereplésen van a hangsúly, klubszinten továbbra is bizonytalan a jövője. A Marca korábban arról számolt be, hogy az ötszörös aranylabdás nagy eséllyel a szaúdi Al-Nasszarhoz ír majd alá, ami a futball történetének legnagyobb szerződése lesz. A hírek ellenére semmi sem biztos, is az újságírók időről időre felteszik a portugállal kapcsolatos kérdéseiket az európai nagyklubok képviselőinek. Ez alól a PSG elnöke, Nasser Al Khelaifi sem kivétel. Legutóbb neki tették fel a kérdést, leszerződtetné-e Ronaldót.



"A három játékosunk, Messi, Neymar és Mbappé, nagyon erős, de minden jót kívánok neki" - mondta a Sky Sportsnak.



"Fantasztikus, és még mindig csodálatos játékos” – tette hozzá.



Ronaldo a múlt hónapban közös megegyezéssel bontott szerződést a Machester Uniteddel, azt követően, hogy a Piers Morgannek adott interjújában erősen bírálta a klubot és annak vezetőedzőjét, Erik ten Hagot.

Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Images