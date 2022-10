Lionel Messi lett a második játékos, akitől a portugál legenda, Paulo Futre valaha autogramot kért.



A PSG Benfica elleni mérkőzésén a portugál válogatott egykori játékosa, Paulo Futre szakértőként vett részt. Az egykori legenda pedig már a mérkőzés előtt elhatározta, hogy aláírást kér Lionel Messitől. Futre a mérkőzés alatt elárulta, az argentin mindössze a második játékos, akitől autogramot kér.



Miután megszerezte aláírását, az Atletico Madrid legendája elmagyarázta, miért ment Messi után.



„A szerénységet leszámítva csak két olyan játékost láttam, aki sokkal jobbnak tűntek nálam. A két argentin. Diego Maradona volt az egyetlen játékos, akitől autogramot kértem, amikor 1987-es a világbajnokságon. Ma Leo Messitől kértem a másodikat” – írta közösségi oldalán.



Az aláírás pillanatáról felvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy az egykori játékos elárulja Messinek, ő a második játékos, akit erre kér. Az autogram elkészülte után a két játékos kezet fogott, majd barátságosan megölelte egymást.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N