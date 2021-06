Németország válogatottja nyerte a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi, ljubljanai fináléban 1-0-ra legyőzte a portugál csapatatot.

A sorozatban harmadik döntőjükben szereplő németek 2009 és 2017 után harmadszor hódították el a korosztályos Európa-bajnoki címet.



A találkozó egyetlen gólját Lukas Nmecha szerezte.

Lukas Nmecha SCORES for Germany in the U21 Euros Final! pic.twitter.com/EvH8spz46B