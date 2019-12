A Monterrey érdemelte ki a bronzérmet a dohai labdarúgó klubvilágbajnokságon, mivel a szombati helyosztón 2-2-es eredményt követően tizenegyesekkel legyőzte az al-Hilalt.

A szombati program első összecsapásán a szaúdi csapat szerzett vezetést az első félidőben, majd a mexikói együttes a második játékrész első negyedórájában fordított. Volt még válasza erre az al-Hilalnak, így 2-2-vel zárult a kilencven perc.



A szabályoknak megfelelően a bronzmérkőzésen nem volt hosszabbítás, rögtön következtek a tizenegyesek. Ebben a párbajban a mexikói kapus, Luis Cardenas játszotta a főszerepet, aki egy kísérletet hárított, a végén pedig maga lőtte be a bronzérmet érő gólt.

Your #ClubWC Qatar 2019 third place-finishers are



@Rayados!