A cseh Patrick Schicknek az Európa-bajnokságon 45 méterről lőtt emlékezetes találata is szerepel az év góljának járó Puskás-díj jelöltjei között, melyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tett közzé hétfőn.

Schick a Skócia elleni mérkőzésen talált be távolról a kapuba, amivel elnyerte az Eb legszebb góljának járó elismerést.

A cseh támadó mellett Erik Lamelának, a Tottenham Hotspur francia futballistájának az Arsenal elleni angol bajnokin rabonából lőtt gólja is felkerült a 11-es listára.

Erik Lamela's North London Derby Rabona has been nominated for the 2021 FIFA Puskas Award pic.twitter.com/RsJFn6IiVr



Ollózó mozdulat ért jelölést a kolumbiai Luis Diaznak és a Portót erősítő iráni Mehdi Tareminek, s cselsorozat végén szerzett góllal került be a görög Vangelisz Pavlidisz, a francia Gauthier Hein és az algériai Riyad Mahrez, míg az osztrák Valentino Lazaro skorpió-rúgással érdemelt ki helyet a legjobb 11 között.

Congratulations to @itscarolineweir and @Mahrez22 on being nominated for the #Puskas Award 2021! #ManCity pic.twitter.com/46HYlr0V7j