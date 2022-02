A profi labdarúgók 75 százaléka nem támogatja, hogy az eddigi négy helyett kétévente rendezzék meg a labdarúgó-világbajnokságot.

A nemzetközi szakszervezet, a FIFPro több mint ezer futballistát kérdezett meg hat kontinens mintegy 70 országából.



Ami a területi megoszlást illeti, Európában és Ázsiában 77 százalék állt ki a jelenlegi metódus mellett, az amerikai kontinensen 63 százalék vélekedett így. Afrikában ugyanakkor csak 49 százalék maradna a mostani lebonyolításnál, 51 százalék két- vagy hároméves ciklusnak örülne.



A felmérésből az is kiderült, hogy csak a válaszadók 21 százaléka hisz abban, hogy számít a véleménye, és a nemzetközi szövetség (FIFA) figyelembe veszi a játékosok szándékát.