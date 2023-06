Mozgalmas heteket él át Luka Modric. Nemrég szerződést hosszabbított a Real Madriddal, legutóbb azonban egy kevésbé örömteli hír kapcsán vette elő a sajtó.



A horvát Hina hírügynökség szerint a 37 éves középpályást az eszéki ügyészség azzal vádolta meg, hogy egy 2017-es per kapcsán hamis tanúvallomást tett.

A szóban forgó perben a Dinamo Zagreb tisztségviselőit vizsgálták, akik a vád szerint adócsalást követtek el Modric Spurs-höz igazolása és Dejan Lovren Lyonba szerződése kapcsán.

A két játékost 2017-ben és 2018-ban már megvádolták azzal, hogy hamisan tanúskodtak, de akkor nem folyt tovább az ügy, most azonban újra elővehetik őket.

JUST IN: The Croatian Prosecutor's Office has accused Luka Modrić of false testimony during the trial against Mamić (2017) - tax evasion & illegal appropriation of money from Dinamo Zagreb in the transfers of Modrić to Tottenham. @relevo pic.twitter.com/ue3uJJ6juz