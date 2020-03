A brazil Rio Grande do Sul állami bajnokságának első osztályában szereplő Gremio játékosai egyfajta tiltakozásképp szájmaszkban vonultak be a pályára. Mindez azért, mert a koronavírus-járvány idején is pályára kell lépniük.

A nézők nélkül megrendezett Sao Luiz elleni bajnokit 3-2-re megnyerték a hazaiak. Maga a mérkőzésen a játékosok egyébként nem viselték a maszkot.

Forrás: thesun.co.uk

Borítókép: Lucas Uebel/Getty Images