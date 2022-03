Christian Eriksen először került be a dán válogatottba azóta, hogy tavaly nyáron szívleállást szenvedett a 2020-as Európa-bajnokságon.



Christian Eriksenért egy egész világ kulcsolta imára a kezét, amikor a labdarúgó Eb első csoportmérkőzésén összeesett a pályán.



Újraélesztését társa kezdte meg, majd a pályára érkező egészségügyi stáb folytatta. A dán válogatott játékosai eközben testükkel védték társukat. Sokan az arcukat a tenyerükbe temetve álltak az Eriksen védelmére kialakított sorfalban.



A világsajtót bejárták a megrázó képsorok. Közel egy órányi idegtépő állapot után apró fellélegzés jöhetett, kikerültek az első képek, amin látszott a dán játékos magához tért.

Az orvosi vizsgálatokat követően kiderült a játékosnak egy beépített defibrillátorra van szüksége. A szívproblémái miatt Eriksennek távoznia kellett az Internazionáléból, mivel a Serie A szabályai miatt többet nem léphetett volna pályára.



A játékos azonban nem adta fel, azt akarta csinálni, amit annyira szeret, ezért a Brentfordhoz szerződött, ahol a Necastle United elleni meccsen pályára is lépett. Amikor a játékost az 52. perben becserélte edzője, a stadion egy emberként ünnepelte őt.



Most úgy tűnik Eriksen tündérmeséje tovább folytatódhat. Kasper Hjulmand a dán válogatott szövetségi kapitánya ugyanis kihirdette keretét, amiben a nyáron még az életéért küzdő játékos is helyet kapott.

A dán válogatott március 26-án barátságos mérkőzést játszik a hollandokkal, míg három nappal később hazai pályán fogadja a szerbeket.

Bár azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy Eriksen melyik meccsen léphet majd pályára, de egy biztos, amikor ez megtörténik szem nem marad majd szárazon a lelátókon.



Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images