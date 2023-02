Sajtóhírek szerint a Brazil Labdarúgó Szövetségél még mindig bíznak benne, hogy sikerül szerződtetniük Carlo Ancelottit.



Tite a katari világbajnokságot követően mondott le a brazilok szövetségi kapitányi posztjáról, helyettesét pedig még azóta sem jelentették be. Korábban több hír volt arról, hogy a brazilok olyan nagy neveken gondolkodnak, mint José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo ancelotti és Zinedine Zidane, közülük azonban még egyikük sem írt alá.



A brazil O Globo most arról számolt be, hogy a brazilok még mindig komoly érdeklődést mutatnak Ancelotti iránt és készen állnak megvárni, hogy véget érjen a szezonja a Real Madridnál. A cikk kitér arra, hogy a szövetség elnöke, Ednaldo Rodrigues már egyeztetett Florentino Pérezzel, a Real Madrid elnökével, és megkezdte a tárgyalásokat az olasz trénerről.



A szakember szerződése 2024-ig szól a Királyi Gárdával ám a napokban a Relevo arról számolt be, hogy amennyiben az együttesegyüttes nem nyeri meg a Klubvilágbajnokságot, meneszthetik őt.

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images