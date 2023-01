Luis Enrique-nek a világbajnokság után távoznia kellett a spanyol válogatott éléről, most azonban egy másik ország érdeklődik iránta.



A spanyolok a Costa Rica elleni 7-0-s bravúrral indították a katari világbajnokságot, ám azt követően egyre lejjebb csúsztak. Csoportjukban csak a második helyet sikerült megszerezniük, a nyolcaddöntőben pedig Marokkó búcsúztatta őket. A történtek után a szövetségi kapitány, Luis Enrique-nek távoznia kellett.



Az Barcelona, a Celta Vigo és a Roma korábbi edzője a vb után arról beszélt, hogy szeretne visszatérni a klubfutballba. A szakembert a közelmúltban az Atlético Madriddal és a Chelsea-vel is kapcsolatba hozták, de most úgy néz ki, akár egy új válogatott élén is feltűnhet.

A spanyol Sport arról ír, hogy Enrique a brazil válogatott egyik legfőbb kiszemeltje.



Tite a világbajnokság után távozott posztjáról, és a Brazil Labdarúgó-szövetség felvette a kapcsolatot Enrique-vel. Az információk szerint brazil szövetség a spanyol szerződtetésére koncentrál.



A brazil szövetségi kapitányi poszttal korábban Pep Guardiolát, Carlo Ancelottit, Zinedine Zidane-t és José Mourinhót is szóba hozták, de úgy tűnik, egyikőjüket sem hozta lázba a lehetőség.

Borítókép: Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images