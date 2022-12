A legfrissebb sajtóhírek szerint az FC Barcelona is harcba szállna a PSG sztárjáért, Kylian Mbapéért.



A francia játékos 2022 tavaszán hosszas huzavonát követően úgy döntött, hogy a párizsi klubban marad. Ám néhány hónap elteltével már arról cikkeztek a lapok, hogy a 24 éves labdarúgó nem elégedett a helyzetével, és mivel úgy érzi, hogy a franciák több ígéretüket is megszegték, mielőbb távozni akar.



Miközben a PSG folyamatosan hangsúlyozta Mbappé maradását, a franciát olyan klubokkal hozták összefüggésbe, mint a Real Madrid, a Manchester United, a Liverpool és a Chelsea.



Nemrég a Mundo Deportivo arról írt, hogy a Barcelona is beszáll a Mbappéért folytatott kötélhúzásába. A lap szerint annak érdekében, hogy a katalánok nyélbe üthessék az üzletet, további pénzügyi eszközöket aktiválnak majd.



Mbappé távozása mellet szólhat az is, hogy a francia nem nézi jó szemmel, hogy jelenlegi együttese hosszabbítani szeretne a hétszeres aranylabdás Lionel Messivel, aki a világbajnokság során többször is tiszteletlenül viselkedett vele szemben.

Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Images