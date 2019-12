Itt van a karácsony, ami azt jelenti, hogy elérkeztünk a 2019/20-as szezon feléhez. Az elmúlt pár hónapban számos dolog történt. Egyes klubok és játékosok jó benyomást keltettek, voltak azonban ellenpéldák is.

Januárban nyit az átigazolási piac, így megvizsgáltuk azokat a labdarúgókat, akiknek a leginkább csökkent a piaci értéke a szezonkezdet óta. Az összes szám a Transfermarkt oldaláról származik.

25. Isco (Real Madrid)

Előző érték: 63,4 millió euró

Jelenlegi érték: 52,8 millió euró

Több gyengébben sikerült idény után alighanem jövőre új kihívások elé nézhet a spanyol játékos. Az idei szezonban 13 mérkőzésen nulla gólt és nulla gólpasszt tudott felmutatni, így nem lennénk meglepődve, ha hamarosan távozna a Bernabeuból.



(Fotó: David S. Bustamante/Getty Images)



24. Koke (Atlético Madrid)

Előző érték: 73,9 millió euró

Jelenlegi érték: 63,3 millió euró



Az biztos, hogy Koke nem élete formájában futballozik az elmúlt időszakban. Az októberi Atlético Madrid – Bayer Leverkusen Bajnokok Ligája találkozón a saját szurkolótábora fütyülte ki, ami pár évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt.





(Fotó: Pablo Morano/Getty Images)



23. Thiago Alcantara (Bayern München)

Előző érték: 73,9 millió font

Jelenlegi érték: 63,3 millió font



Thiago Alcantara áprilisban már 29 éves lesz, ami magyarázatot adhat, hogy a piaci értéke miért csökkent az utóbbi hónapokban. A spanyol középpályás továbbra is rendszeresen játszik a Bayernben. A WhoScored.com a német klub nyolcadik legjobb játékosának választotta ebben a szezonban, így túl nagy aggodalomra nincs oka.





(Fotó: M. Donato/Getty Images)



22. Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Előző érték: 105,6 millió euró

Jelenlegi érték: 95 millió euró



Mivel a dán játékos nem boldog a londoniaknál nem képes csúcsteljesítményt nyújtani, ennek eredményeként pedig a piaci értéke csökkent. A 20 mérkőzésen szerzett két gól és három gólpassz igencsak kiábrándítónak mondható, ismerve Eriksen képességeit. Hacsak Mourinho nem tudja meggyőzni a maradásról, akkor egészen biztosra vehető, hogy 2020-ban már új csapatban fogjuk őt látni. A sajtó értesülései szerint a Juventus és a Manchester United továbbra is tárt karokkal várná.





(Fotó: Jose Breton/Getty Images)



21. Antoine Griezmann (Barcelona)

Előző érték: 137,3 millió euró

Jelenlegi érték: 126,7 millió euró



Antoine Griezmann előtt adódott egy amolyan „most, vagy soha” lehetőség a nyáron. a francia játékos ezúttal mindkét kezével megragadta Barcelonába szerződött. A francia támadó 23 mérkőzésen nyolc gólt szerzett a szezonban, és további négy találata van mióta a gránátvörös-kékekhez csatlakozott, ami cseppet sem kiemelkedő. Barcának valóban szüksége volt a világbajnok csatárra?



(Fotó:Quality Sport Images/Getty Images)



20. Lionel Messi (Barcelona)

Előző érték: 158,4 millió euró

Jelenlegi érték: 147,8 millió euró

Lionel Messi, aki a közelmúltban megszerezte a hatodik Aranylabdáját, továbbra is a világ egyik legkiválóbb labdarúgója, azonban jövő nyáron már 33 éves lesz, ezért értéke kissé csökkent.





(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



19. Santi Mina (Celta Vigo)

Előző érték: 31,6 millió euró

Jelenlegi érték: 19 millió euró



Santi Mina négy év után távozott a Valenciától és a nyáron visszatért a Celta Vigóba. A gólokkal azonban adós maradt. A 24 éves támadó 16 mérkőzésen csak egyszer volt eredményes.



(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



18. Goncalo Guedes (Valencia)

Előző érték: 42,2 millió euró

Jelenlegi érték: 29,5 millió euró

Goncalo Guedest 2017-ben vette kölcsön a Valencia a PSG-től, a portugál játékos ragyogó teljesítményt nyújtott a kölcsönidőszak alatt. Nem csoda, hogy a következő évben a spanyolok végleg megszerezték őt a párizsi csapattól. A 23 éves labdarúgó azonban idén kevés játéklehetőséghez jut, és már egyre kevesebbszer merül fel az neve a potenciális világsztárok között.



(Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)



17. Rony Lopes (Sevilla)

Előző érték: 26,4 millió euró

Jelenlegi érték: 13,2 millió euró



Rony Lopes nyáron ötéves szerződést írt alá a Sevillával. A portugál középpályás azonban alig szerepelt az andalúz együttesben. Nyolc kupameccsen játszott, beleértve az Európa-ligát is, de a bajnokságban csak mindössze egyszer ölthette magára a Sevilla mezét.



(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



16. Ivan Rakitic (Barcelona)

Előző érték: 42,2 millió euró

Jelenlegi érték: 26,4 millió euró



Ivan Rakitic 2014-ben érkezett a Barcelonához a Sevillától, azonban idén már érezni lehet, hogy hamarosan lejár az ideje a katalánoknál. Ernesto Valverde csak néhány alkalommal számitott Rakiticre ebben a szezonban. A horvát középpályás a hónap elején sejtelmes választ adott a jövőjét firtató kérdésekre. „Nem értem a helyzetet, mert játszani akarok. Ha megkapom a lehetőséget, akkor nincs jobb hely, mint a Barcelona. Szeretnék minden napot kiélvezni, de az lenne a legjobb, ha maradhatnék.”





(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



15. Marcos Alonso (Chelsea)

Előző érték: 42,2 millió euró

Jelenlegi érték: 26,4 millió euró

Marcos Alonso az elmúlt szezonban a Premier League egyik legjobb balhátvédjének számított. A spanyol játékos védő létére kifejezetten gólerősen futballozik a Chelsea-ben, köszönhetően többek között annak, hogy kiválóan képes elvégezni a szabadrúgásokat, ám kiszorult a kezdőcsapatból mióta Frank Lampardot kinevezték a londoniak vezetőedzőjének. Piaci értéke közel 16 millió euróval csökkent tavalyhoz képest.



(Fotó: Julian Finney/Getty Images)



14. Edinson Cavani (PSG)

Előző érték: 42,2 millió euró

Jelenlegi érték: 26,4 millió euró

Edinson Cavani februárban már 33 éves lesz, ami azt jelenti, hogy karrierje végéhez közeledik. Ugyanakkor a termékeny uruguayi csatár nagyon közel áll ahhoz, hogy az Atlético Madridhoz szerződjön. Diego Simeone, a „matracosok” vezetőedzője nyilvánvalóan úgy véli, hogy Cavani képes még pár évig a legmagasabb szinten futballozni.



(Jean Catuffe/Getty Images)



13. Granit Xhaka (Arsenal)

Előző érték: 47,5 millió euró

Jelenlegi érték: 31,6 millió font



Nem tévednénk nagyot, ha azt mondanánk, hogy Granit Xhaka eddigi szezonja a rémálommal egyenlő. A svájci középpályást a szezon elején megfosztották a csapatkapitányi karszalagjától. Nem lennénk meglepődve, ha januárban eligazolna az Arsenaltól.



(Fotó: Stuart MacFarlane/Getty Images)



12. Sergio Busquets (Barcelona)

Előző érték: 52,8 millió euró

Jelenlegi érték: 36,9 millió euró



Sergio Busquets éveken keresztül a Barca egyik legjobb játékosa volt, imádták a szakírók, de idén mintha visszaesett volna a teljesítménye. Viszont a WhoScored.com a katalánok ötödik legjobb játékosának értékeli ebben a szezonban, így talán korai még leírni a 31 éves spanyol középpályást, de érezhetően a hanyatlás korai szakaszába lépett. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy ma a posztján nem igazán találunk nála jobb játékost.





(Fotó: Alex Caparros/Getty Images)



11. Cristiano Ronaldo (Juventus)

Előző érték: 95 millió euró

Jelenlegi érték: 79,2 millió font

Akárcsak Messi esetében, Cristiano Ronaldo piaci értékének csökkenése is pusztán annak a ténynek tudható be, hogy öregszik. A Juventus sztárja februárban lesz 35 éves, de még mindig képes varázslatos dolgokat művelni a pályán, elég csak a Sampdoria elleni mérkőzésére gondolni, ahol másfél másodpercig tartózkodott a levegőben, amikor győztes gólt fejelt. Éppen ezért, ha az olasz csapat esetleg eladná őt, sokkal több pénzt is elkérhetne az ötszörös aranylabdás portugál csatárért, mint 79,2 millió euró.





(Fotó: Daniele Badolato/Getty Images)



10. Naby Keita (Liverpool)

Előző érték: 63,3 millió font

Jelenlegi érték: 44,3 millió font

Naby Keita értéke júliusa óta közel 20 millió eurót zuhant, de Jürgen Kloppnak nincs oka aggódni. Ugyanis a guineai válogatott labdarúgó remek formában van mostanság, hiszen a Liverpool legutóbbi öt meccsén háromszor is betalált. Így valószínű, hogy a középpályás piaci értéké 2020-ban emelkedni fog.



(Fotó: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

9. Marco Asensio (Real Madrid)

Előző érték: 63,3 millió euró

Jelenlegi érték: 42,2 euró

Marco Asensio az idei szezonban nem lépett pályára sérülés miatt. A 23 éves játékosnak még júliusban szakadt el a keresztszalagja az Arsenal ellen a Nemzetközi Bajnokok Kupájában. Remélhetőleg a spanyol támadó mielőbb felépül, és újra a legjobb formájában láthatjuk játszani.



(Fotó: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)



8. Luka Jovic (Real Madrid)

Előző érték: 63,3 millió euró

Jelenlegi érték: 42,2 millió euró



A Real Madrid június elején jelentette be, hogy szerződtette Luka Jovicsot az Eintracht Frankfurttól. A szerb csatár 48 mérkőzésen 27 gólt rúgott, így nem csoda, hogy felhívta magára a blancók figyelmét. A habfehérek mezében azonban egyelőre szenved, 14 mérkőzés alatt mindössze egyszer volt eredményes. Nem meglepő, hogy több külföldi lap is arról cikkez, hogy Jovicot már januárban eladhatja a Real.



(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



7. Nabil Fekir | Igazi Betis

Előző érték: 63,3 millió euró

Jelenlegi érték: 42,2 millió euró



Tehetsége alapján Nabil Fekirnek már réges-rég a világ egyik legnagyobb klubjában kellene játszania. Nyáron fél Európa sorban állt érte, így sokakat kisebb meglepetésként ért, hogy Sevillába tette át a székhelyét, miután a Lyonból a Betishez igazolt. A francia támadó középpályás a 2017/18-as szezonban 40 mérkőzésen 23 gól mellett 8 assziszttal zárt. Ezzel szemben a Real Betisben eddig négy gólnál és két gólpassznál tart a bajnokságban. Talán a 26 éves játékos most már bánja, hogy nem igazolt a Liverpoolba, amikor meg volt rá az esélye.



(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



6. Gareth Bale (Real Madrid)

Előző érték: 63,3 millió euró

Jelenlegi érték: 42,2 millió euró

Hihetetlen, de igaz! Gareth Bale jelenleg alig több mint 42 millió eurót ér csupán a Transfermarkt szerint. Ez nem lehet igaz, vagy mégis? A walesi játékos már harminc éves, de továbbra is a világ egyik legjobb támadójának számít. Ennek ellenére minden bizonnyal 2020-ban el kell hagynia a Bernabeu-t.





(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



5. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Előző érték: 73,9 millió euró

Jelenlegi érték: 52,8 millió euró



Fontos megemlíteni, hogy Vinícius Júnior még mindig csak 19 éves. A legjobb évei még előtte állnak, de amikor egy fiatal játékosnak olyan klubban kell hétről hétre bizonyítani, mint a Real Madrid, akkor olykor a kritikák kereszttüzébe kerül. Utóbbi hónapok gyengébb teljesítménye miatt esett az értéke, de nem kérdés, hogy óriási tehetség a brazil szélső.





(Perez Meca/MB Media/Getty Images)



4. Philippe Coutinho (Bayern München)

Előző érték: 95 millió euró

Jelenlegi érték: 73,9 millió euró

Philippe Coutinho jól döntött, amikor a nyáron elhagyta a Barcelonát és a Bayern Münchenhez igazolt. A brazil játékosnak jót tett a környezetváltás, hiszen a németeknél kiválóan teljesít az elmúlt hetekben, az értéke mégis csökkent július óta.



(Fotó: TF-Images/Getty Images)



3. Neymar (PSG)

Előző érték: 190 millió euró

Jelenlegi érték: 169 millió euró



A 27 éves brazil sztár az idei szezonban 12 meccsen 9 gólt szerzett és kiosztott mellette 6 gólpasszt, tehát nem mondható, hogy olyan rosszul teljesített eddig. Neymar piaci értéke azonban az utóbbi hónapokban mégis csökkent.



(Fotó: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images)



2. Ousmane Dembele (Barcelona)

Előző érték: 105,6 millió euró

Jelenlegi érték: 79,2 millió font



Elnézve a Barcelona ifjú titánjának produkcióját, felmerül a gyanú, hogy kissé túlértékelt. Az nem kérdés, hogy a francia válogatott játékos nagy tehetségnek számít, azonban az már más kérdés, hogy beváltja e a hozzá fűzött reményeket vagy sem.





(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



1. Eden Hazard (Real Madrid)

Előző érték: 158,4 millió euró

Jelenlegi érték: 126,7 millió euró

És elérkeztünk a lista végéhez, ahol nem más, mint Eden Hazard áll, ugyanis a Real Madrid hetesének értéke a szezon kezdete óta közel 32 millió eurót zuhant. A 28 éves labdarúgónak eddig nem igazán jött be a klubváltás. Az elmúlt néhány hónap alatt, összesen 13 meccset játszott Real Madrid mezben, és csupán csak 1 gólnál tart. Azonban hiba volna már most leírni a belga játékost.



(Fotó: David Ramos/Getty Images)



A TOP 25 labdarúgó tehát ismert, de vessünk egy pillantást azokra, akiknek az említett játékosokon kívül szintén csökkent a piaci értéke ebben a szezonban. Luis Suáreznek, Marco Reusnak, James Rodrigueznek, Emre Cannak, Gerard Piquenek és Lucas Torreiranak 10,5 millió euróval zuhant az ázsiója. Jesse Lingard és Moise Kean is csalódást keltő szezont tudhat magáénak, így nem meglepő, hogy mindkét játékos értéke egyaránt 8,5 millió euróval esett vissza (42,2 millióról 33,7 millióra).

Az új év azonban új lehetőségeket kínál a játékosoknak, hogy újra megmutathassák miért volt korábban olyan magas a piaci értékük.

Forrás: givemesport.com

Borítókép: David Ramos/Getty Images