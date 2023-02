Napjaink egyik legfelkapottabb játékosa Jude Bellingham, aki a német Borussia Dortmund játékosa.

A középpályás a szezon végén minden bizonnyal elhagyja csapatát és egy igazi sztárcsapathoz igazol. Konkrét kivásárlási ára nincs, viszont minden bizonnyal a focitörténelem egyik legnagyobb igazolása lesz, ha a klubot vált.

A Goal.com összeszedett 13 érdekes tényt a játékosról, amit könnyen lehet, hogy nem tudtál:

1. Sportolócsaládból származik, apja szintén focizott. Amatőr szinten több, mint 700 gólt szerzett pályafutása során.

2. Bellingham segített klubjának a fejlődésben, 7 évesenc csatlakozott szeretett csapata akadémiájához.

3. 2019-ben debütált az angol klub U23-as csapatában, mindössze 15 évesen. Ezzel ő lett a legfiatalabb, aki ebben a korosztályban pályára lépett a Birminghamnél.

4. 16 évesen és 38 naposan bemutatkozott a felnőtteknél is, ezzel pedig itt is beállította a legfiatalabb játékos rekordját. Bajnoki meccsen szintén a legfiatalabb pályáralépő lett, illetve a legifjabb gólszerző rekordját is tartja a klubnál.

5. Akkora hatással volt a Birminghamre, hogy távozása után visszavonultatták 22-es mezét.

6. Elutasította a Manchester Unitedet is, hogy a Borussia Dortmund játékosa legyen.

7. 17 évesen és 85 naposan ő lett a legfiatalabb angol gólszerző a BL-ben. A Club Brugge ellen talált be.

8. A Dortmundnál is beállította a legfiatalabb gólszerző rekordját a Bundesligában. 17 éves és 82 napos volt, Nuri Sahin rekordját adta át a múltnak.

9. Ő a valaha valaha volt harmadik legfiatalabb játékos, aki bemutatkozhatott az angol felnőttválogatottban.

10. A világbajnokság nyitányán betalált Irán ellen, ezzel Michael Owen után a második legfiatalabb vb-gólszerzője lett a háromoroszlánosoknak.

11. 2020-ban a Dortmund 25 millió fontot fizetett érte, ezzel a legdrágább 17 éves lett a történelemben. Ötéves szerződéssel csatlakozott a németekhez, évente 1,3 milliót euró keres.

12. Jelenleg Bellingham a világ negyedik legértékesebb játékosa a Transfermarkt szerint. Piaci értéke 110 millió euró.

13. Egy korábbi interjúban elárulta, két példaképe volt gyerekként, Wayne Rooney és Steven Gerrard.

Fotó: goal.com