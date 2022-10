A brazil csodagyerek, Endrick ismét tett róla, hogy a lehető legtöbb európai klub radarjára felkerüljön.



Az európai topklubok nagy része felkapta a fejét a mindössze 16 éves Endrick Felipe Moreira de Sousára, a hír hallatán, hogy a brazil játékos a 20 éven aluliak számára megrendezett sorozatban 169 meccsen 165 gólig jutott a Palmeiras színeiben.



A fiatal tehetség az elmúlt napokban tovább bővítette eredményei listáját, amikor mindössze 16 éves, 3 hónapos és 4 napos korában gólt szerzett a Palmeiras elsőszámú csapatában. Ezzel Heitor 106 éves rekordját döntötte meg, aki ugyanezt a mérföldkövet 16 évesen, 11 hónaposan és 14 naposan érte el.

Qual é o tamanho de um SONHO? Olha, não sei mensurar... mas marcar DOIS gols com 16 anos com a camisa do Palmeiras deve ser inexplicável. Ainda mais vindo de um moleque que passou dificuldades e venceu na vida! Que momento, @endrickii! Aproveite! É só o começo... pic.twitter.com/Lb8dSjyukx