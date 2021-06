Roberto Martínez, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít a sérült Kevin De Bruyne játékára szombaton, az együttes Európa-bajnoki nyitómérkőzésén.

A nemzetközi szövetség világranglistáján éllovas, a kontinenstornán is az esélyesek közé sorolt csapat szakvezetője elmondta: De Bruyne hétfőn érkezett meg a válogatott edzőtáborába, és részt vett az orvosi vizsgálatokon.



"Csak abban az esetben kapcsolódik be a közös munkába, ha az orvosi stábtól erre engedélyt kap. Arra azonban nem számítok, hogy Kevin játékra alkalmas állapotban lesz az első találkozónkon" - nyilatkozta Martínez, aki "a nap fénypontjának" nevezte, hogy De Bruyne csatlakozott a kerethez.



Kiemelte: a középpályás jó hangulatban és motiváltan érkezett az edzőtáborba, de felépülése lassú folyamat eredménye lesz, viszont óriási a különbség, hogy már ő is ott van a társakkal.

A 29 éves De Bruyne, az angol bajnok Manchester City kulcsembere a Bajnokok Ligája május 29-i, portói döntőjében szenvedett orr- és szemüregcsonttörést, amikor az 57. percben ütközött Antonio Rüdigerrel, a Chelsea védőjével. A vb-bronzérmes futballistát le kellett cserélni, ápolás után támolyogva, segítséggel ment le a pályáról. Csapata 1-0-s vereséget szenvedett a fináléban.

Azt követően néhány napig úgy tűnt, hogy De Bruyne nem szorul operációra, szombaton aztán mégis átesett egy 20 perces beavatkozáson.

A belga válogatott a részben budapesti rendezésű kontinensviadalon öt nap múlva Szentpéterváron találkozik az ugyancsak társházigazda oroszokkal, majd a folytatásban egy másik rendezővel, Dániával, végül pedig Finnországgal mérkőzik a B csoportban.

