A csütörtökön nyilvánosságra hozott névsorban egyikük mellőzése sem számít különösebb meglepetésnek, ugyanakkor az olaszok három évvel ezelőtti diadalánál mindketten fontos szereplői voltak a nemzeti együttesnek. Immobile két góllal és egy gólpasszal, Verratti pedig három előkészítéssel vette ki a részét az olasz sikerből, ráadásul az angolok elleni döntőben mindketten a kezdőcsapatban kaptak helyet.

