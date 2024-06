A labdarúgó Európa-bajnokságok legnagyobb statisztikai meglepetését okozta Szlovákia Belgium legyőzésével az első fordulóban. Hiszen a kontinenstornák történetében még nem volt olyan, hogy a FIFA rangsorban több, mint 40 helynyi különbséget át tudjon ugrani egy csapat és az esélyesebb ellen diadalmaskodni.

Az ukrán összeállítás ezúttal nem Lunyinnal, hanem Anatolij Trubinnal kezdődött, aki három védéssel kezdte a találkozót, de hiába volt minden bravúrja, a 17. percben így is vezetett Szlovákia. Akárcsak az első meccsen, ezúttal is Schranz volt jó helyen és megszerezte a vezetést a csapatának. Ezzel egyébként ő lett az első szlovák játékos, aki egy Eb-n kétszer is betalált. Továbbá Schranz 30 éves és 282 naposan lett a legidősebb játékos, aki az első két Eb-mérkőzésén is betalált, Hriszto Sztojcskovot taszítva le erről a képzeletbeli trónról.

A folytatásban Mudrik helyzetei következtek, azaz Ukrajna próbálta megszerezni az első gólját a kontinenstornán. A túloldalon pedig még egy Trubin bravúr fért bele az első játékrészbe.

A fordulás után aztán megtört a jég. Ukrajna gólt lőtt, Saparenko szerezte meg az első ukrán találatot az idei Európa-bajnokságon és az 54. percben 1-1-re állt a mérkőzés.

A folytatásban viszont egyik csapat sem akart szinte semmilyen kockázatot vállalni, így a 75. percig nem történt semmi különös, akkor viszont Mudrik lőtt kisodródott helyzetből, Dúbravka helyett pedig a kapufa védett.

Miután Saparenkónak nem jött össze a második gólja, adott helyette egy gólpasszt, amikor kiugratta Jaremcsukot, így már az ukránoknál volt az előny, ami ott is maradt.

Ukrajna 2-1-re győzött és így ugyanúgy 3 pontja van, mint Szlovákiának.

csoportkör, 2. forduló, E csoport:

Ukrajna-Szlovákia 2-1 (0-1)

Düsseldorf, 43 910 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerzők: Saparenko (54.), Jaremcsuk (80.), illetve Schranz (17.)

sárga lap: Jaremcsuk (84.)

(Fotó: Lars Baron/Getty Images)