A német labdarúgó-válogatott szerdán rózsaszín-lila mezben lépett pályára a magyar nemzeti együttes ellen. A különleges szerelést még márciusban dobta piacra a Nationalelf sportszergyártója, s akkor talán csak legmerészebb álmaikban gondolták, hogy ennyire belenyúlnak a tutiba. A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) a The Athleticnek megerősítette, hogy ez minden idők legtöbbet keresett szerelése és az igazi népszerűségrobbanás még lehet, hátravan.

Germany’s new pink and purple kit has become the fastest-selling away shirt in the national team’s history.



The kit was released back in March and, the German FA (DFB) confirmed to The Athletic, has broken the record for the most away shirts sold in history from when it went on… pic.twitter.com/0yMKyeGyxd