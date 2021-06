Szombat délután Svájc ellen kezdi meg a szereplését a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon a walesi válogatott, amely a 2016-os tornához hasonlóan ezúttal is remek eredménnyel rukkolna elő.

Öt évvel ezelőtt Chris Coleman vezetésével 58 esztendőnyi szünet után játszhattak újra Eb-n a walesiek, akik akkor meg sem álltak az elődöntőig, ott azonban elbuktak a későbbi győztes Portugáliával szemben.



A 2016-os csapatból mindössze nyolcan maradtak tagjai a walesi keretnek, Coleman helyét pedig Ryan Giggs vette át a szövetségi kapitány poszton. A Manchester United legendás ex-szélsője azonban a kontinenstornán nem ülhet le a kispadra, mert két nő bántalmazásával gyanúsítják, ezért a walesi szövetség úgy döntött, hogy Rob Page helyettesíti őt az Eb-n.



A szakértők az együttes rutinos és meghatározó játékosai között tartják számon Gareth Bale-t, valamint Aaron Ramsey-t, ugyanakkor a következő generáció tagjaira, így a Manchester Unitedben pallérozódó Daniel Jamesre, a Liverpoolban futballozó Nico Williamsre, valamint a Chelsea-vel Bajnokok Ligája-győztes Etham Ampadura is komoly feladat hárulhat a tornán.



Gareth Bale főszerepet kaphat.

Fotó: Dan Mullan/Getty Images



"Az első mérkőzés nagyon fontos, mert mindenki szeretne jól rajtolni" - nyilatkozta Page, aki a keret tagjainak jelentős részével már a korosztályos válogatottakban is együtt dolgozott. Kiemelte, a fiatal játékosok elsősorban nagyszerű karakterek, akik kiváló képességekkel rendelkeznek, és nagyobb probléma nélkül illeszkedtek be a felnőtt csapatba.



"Egyszerűen csak magukat kell adniuk. Természetesen Európa legjobb válogatottjai ellen kell pályára lépnünk, de az elmúlt hónapokban már bizonyítottuk, hogy ezekkel az ellenfelekkel is fel tudjuk venni a versenyt" - jelentette ki Page.



A svájciak a 2016-os Eb-n és a 2018-as oroszországi világbajnokságon is a nyolcaddöntőig jutottak, a céljuk pedig most is az, hogy sikerrel vegyék az A csoport küzdelmeit, amelyben még az olaszokkal és a törökökkel is találkoznak Wales után.



A selejtezősorozatban Svájc csupán egy mérkőzést veszített el, tapasztalt futballistákban pedig náluk sincs hiány: Granit Xhaka, valamint Xherdan Shaqiri vb- és Eb-rutinnal is rendelkezik. Támadásban Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) és Haris Seferovic (Benfica) lehet a két kulcsjátékos, ugyanakkor Vladimir Petkovic szövetségi kapitánynak a legtöbb poszton bőven van válogatási lehetősége.



"Tiszteljük az összes ellenfelünket, ez nagyon fontos, ugyanakkor megijedni senkitől sem fogunk" - nyilatkozta a torna előtt Petkovic.

A Wales-Svájc összecsapás szombaton 15 órakor kezdődik Bakuban, a játékvezető a francia Clément Turpin lesz.



A várható kezdőcsapatok:



Wales:

Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Allen, Ampadu, Williams - James, Wilson, Bale



Svájc:

Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic

Borítókép: UEFA/UEFA via Getty Images