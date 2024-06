A nemzeti csapatbeli bemutatkozására készülő, 18 éves csatár térdproblémák miatt hagyja ki az Eb-t, pedig benne volt a 28 fős bő keretben. Steve Clarke-nak, a magyarokkal azonos Eb-csoportban szereplő skótok szövetségi kapitányának a gondjait fokozza, hogy a szintén nevezett Lyndon Dykes is kidőlt, a Queens Park Rangers támadója edzés közben vált harcképtelenné. A szakvezető eddig pótlásként a 21 éves Tommy Conwayt hívta be az angol másodosztályú Bristol Cityből.

Scotland squad update:



Ahead of Friday's match against Finland, Steve Clarke has called Tommy Conway into his squad.



Sadly, Ben Doak has been withdrawn from the #EURO2024 squad through injury. Ben – we know we'll see you entertaining crowds at Hampden in a Scotland shirt soon. pic.twitter.com/he01RGvybX