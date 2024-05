Ronald Koeman szövetségi kapitány csütörtökön nyilvánosságra hozott döntése értelmében a Liverpoolból Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is tagja a 30 játékost számláló előzetes keretnek, melyet május 29-én szűkít majd a szakember 26 fősre.

One month before our first game, here's our for @EURO2024! #NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2