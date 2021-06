Bátrabb céljai vannak az Eb-n bitang nehéz csoportba került válogatottnak, mint a tisztes helytállás, és a védő bebizonyítaná, hogy csapatként vagyunk olyan jók, mint a csoportellenfelek.



“Minden rendben, jól vagyunk, mindenki egészséges, csak kezdődne már!” - mondta lelkesen Szalai Attila a MOL Csapatnak, amikor a portugálok elleni Eb-nyitómeccsünk előtt két nappal felhívtuk.

“Az szerintem természetes, hogy az ember ilyenkor nem is tud másra gondolni, mint hogy hamarosan 50 ezer magyar szurkoló előtt, a Puskás Arénában fog pályára lépni egy hazai Európa-bajnoki csoportmeccsen.

"Még nekem is borsódzik a hátam, ha belegondolok, pedig nekem már volt szerencsém átélni hasonlót, hiszen pályára léptem a stadionavatón Uruguay ellen. De ez azért egészen más lesz” - mondta a védő.



“Az ilyen pillanatokat viszi magával az ember az élete végéig. Egyszer átélni is félelmetes volt, de egy ilyen tétért zajló meccsen, egy ilyen erős ellenféllel szemben pályára lépni a Puskás Arénában egészen felemelő érzés lesz.”

NEM FELTARTOTT KÉZZEL INDULUNK



A magyar válogatott, amely nem a selejtezőből, hanem a Nemzetek Ligájából jutott ki az Európa-bajnokságra, hiába érkezik a részben hazai rendezésű tornára az egyik legjobb formában lévő csapatként, a fogadóirodák egy vagyont fizetnek a mieink továbbjutásáért. Ennek elsősorban az az oka, hogy talán az Európa-bajnokságok történetének legkeményebb csoportjába került Marco Rossi csapata, amelynek Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal kell megvívnia.



“Nem kell bemutatni egyik csapatot sem, egyénileg és csapatként is topkategóriás válogatottakkal fogunk találkozni, de hozzá vagyunk szokva, hogy nálunk magasabban jegyzett csapatok ellen játszunk, és az utóbbi években értünk el szép eredményeket a legjobbak ellen is. Nem mi vagyunk az esélyesek, ez egyértelmű, de meg fogjuk mutatni, hogy mi is jó minőséget képviselünk.”

“Lehet, hogy ha posztonként hasonlítjuk magunkat az ellenfelekhez, nem mi jövünk ki jobban, de megvannak a magunk erősségei. Egységesek és szervezettek vagyunk, és aki lebecsül minket, az nagyon rosszul teszi."



"Azzal kell az ellenfelek fölé nőnünk, hogy mindenkinél jobban akarjuk a győzelmet, és csapatként segítjük egymást minden helyzetben” - szögezte le Szalai Attila.



“Az utóbbi időszak eredményei alapján megnőtt a várakozás, és így a nyomás is rajtunk, és mi is várjuk magunktól a jó teljesítményt. Nagy céljaink vannak, senki ellen nem fogadjuk el előre a tisztes vereséget.”

PORTUGÁLIA ELLEN A LEGJOBBAK AZ ESÉLYEK?



Bár a portugálok a címvédők, a szakértők egyetértenek abban, hogy a végső győzelem legnagyobb esélyese Franciaország, Németország pedig minden mérkőzését hazai pályán játszhatja, így talán Cristiano Ronaldóékat van a legjobb esélye elkapni a mieinknek.

“Olvassuk mi is az elemzéseket, de nem ezekre figyelünk. Minden ellenfelünk játékát aprólékosan kielemeztük, kerestük a támadható pontokat, és próbáltuk felépíteni a saját játékunkat mindegyik ellen."



"A válogatott stábja kitalálta, mi lehet a nyerő taktika, és nekünk nem az esélyekkel kell foglalkoznunk, csak azzal, hogy tökéletesen megvalósítsuk, amit Marco Rossi kér tőlünk.”



“Mi nem azért foglalkoztunk a többi ellenfélnél többet Portugáliával, mert azt gondoljuk, hogy őket tudjuk a legkönnyebben legyőzni, hanem azért, mert ők az elsők, akikkel találkozunk, és mi - miképp az elmúlt években mindig - ezúttal is csak a következő meccsre koncentrálunk. Biztosan állíthatom, hogy senki nem a franciák és a németek elleni meccsre figyel, minden játékos minden idegszálával csak Portugáliára koncentrál.”

“Alaposan kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, mire készülnek ellenünk, melyik játékosnak mi a szerepe, hogyan reagálnak bizonyos játékhelyzetekre. Amit tudni lehet Portugáliáról, azt tudjuk, így már csak azon múlik a sikerünk, hogy mennyire tudjuk megvalósítani a szakmai stáb által kitalált taktikát."



"Nem mondok meglepőt: mindenkinek egyénenként, és a csapat részeként is közel tökéletes teljesítményt kell nyújtania fizikailag, mentálisan és taktikailag is” - zárta rövidre a győzelem receptjét a védő.

AZ EB-N ROBBANHAT BE IGAZÁN A VÉDŐ



Szalai Attila még csak 23 éves, de a jelenlegi keretből talán a védőé a legígéretesebben induló pályafutás. A bécsi Rapid neveltjeként két év leforgása alatt játszott az NBI-ben, a Mezőkövesdben, Cipruson az Apollónban, bemutatkozott a válogatottban, 2021-ben pedig a török sztárcsapat, a Fenerbahce szerződtette, ahol kiválóan teljesít.



“Köszönöm, én is úgy gondolom, hogy jó szezon van mögöttem, a válogatottban és a klubomban is jól ment a játék. Szeretném az Európa-bajnokságon is megmutatni, hogy mit tudok, de a mi csapatunk nem az egyéniségektől, hanem az egységtől erős.”

“Szükségünk is lesz rá, hogy ezt bizonyítsuk, hiszen a támadó középpályások sajnálatos sérülése után még nagyobb szükség van az egységre. Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt kidőlése érzékenyen érint minket, de be fogjuk tölteni a mögöttük maradt űrt a csapatban.

"Annyit mondhatok, hogy sem a csapatunk játékának alapkövei, sem a rendszerünk nem fog jelentősen változni, és az ambíciók sem lettek kisebbek a két irányító sérülése után.”



“Hogy mit tartanék jó szereplésnek az Eb-n? A csapat mentalitásából, és a saját magunkkal szemben támasztott elvárásokból kiindulva nem lennék elégedett szűk vereségekkel."



"Pontot, pontokat szeretnénk szerezni, és ezért mindent meg fogunk tenni érte” - fogadkozott a védő.

