Mint ismert, Anglia döcögős játékkal csupán 1-1-es döntetlent ért el Dánia ellen a C csoport második fordulójában. A szigetországiaknak különösen a második félidőben okozott gondot, hogy domináljanak. Southgate cseréi is beszédesek voltak: a második félidőben lecserélte a komplett támadóhármasát, Harry Kane-t, Bukayo Sakát és Phil Fodent. Az 53. percben pedig lekapta a középpályáról Trent Alexander-Arnoldot. A Liverpool sztárja az eddigi két Eb-meccsen Declan Rice mellett kezdett védekező középpályásként, de Southgate úgy döntött, hogy inkább Conor Gallaghert veti be a második félidőben Frankfurtban.



Southgate a meccs utáni interjújában utalt arra, hogy ez a pozíció problémát jelent a háromoroszlánosok számára, de a rajongók finoman szólva sem voltak lenyűgözve, attól, kit hiányol a szövetségi kapitány.



"Ez egy kísérlet, és tudjuk, hogy nincs egyértelmű helyettesítője Kalvin Phillipsnek. Kipróbálunk néhány különböző dolgot, és jelenleg nem úgy halad a folyamat, ahogy szeretnénk, ez biztos." – fogalmazott Southgate.

Southgate “We don’t have another player like Kalvin Phillips”



WHARTON IS LITERALLY THERE AND WAY BETTER!!! #EURo2024 #england pic.twitter.com/NdZWDgatlr