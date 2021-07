A Szerencsejáték Zrt. által a részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra kínált fogadási lehetőségek között igen népszerű a végső győztesre szóló úgynevezett outright fogadás, amely Tippmixen és Tippmixprón már ez év márciusától elérhető. A nemzeti lottótársaság oddsmestereinek és a magyar sportfogadóknak a véleménye érdekes eltéréseket mutat, amelyek közül kiemelkedik a magyar válogatott megítélése, amely a kontinenstorna kezdete előtt az oddsok alapján mindössze a 22. volt az esélyesek rangsorában, miközben a beérkezett tétek a 6. helyre sorolták.

Az EB előttig a nyitó nyereményszorzók alapján Franciaország válogatottja volt a legesélyesebb a végső sikerre (4,90-es odds), megelőzve Angliát (5,75-ös odds) és Belgiumot (6,50-es odds). Nemzeti tizenegyünk 350-es szorzójával Finnországot és Észak-Macedóniát előzte meg. Érdekesség, hogy ennek ellenére a torna során csütörtök estig az összes tét 2,7 százaléka a magyar csapatra érkezett, így ez a kimenetel a 9. legfogadottabbnak számít. Ebben feltehetően szerepe van a magyar fogadók érzelmeinek is, ahogy azt a Szerencsejáték Zrt. EB előtt végzett kutatása is kimutatta. A szorzók alapján a kontinensbajnokság kezdete előtt a magyar válogatottat is felvonultató „F” csoportból volt leginkább várható a végső győztes, az erre nyitva álló fogadási lehetőségnek volt a legkisebb oddsa. Tehát nem csak a magyar szurkolók nevezték ezt „halálcsoportnak”, hanem a sportfogadási szakértők is így gondolták. Ehhez képest az utolsó pillanatig esély volt arra, hogy csoportjából tovább jusson a magyar válogatott.

A döntőig menetelő csapatokat vizsgálva az angolok a bajnoki címre második legesélyesebbként, mondhatni papírforma szerint el is jutottak a londoni fináléba, ahol ellenfelük az az Olaszország lesz, amely korábban kissé hátrább volt rangsorolva: az itáliaiak sikere 8-as szorzót ért, ezzel hetedikek voltak a rangsorban. A július 11-én, vasárnap este 21 órakor kezdődő döntőig mindkét válogatott veretlenül jutott el. Az elődöntőkig bezárólag a hazai fogadók számára a korábban kevésbé esélyesnek tartott olaszok játéka volt meggyőzőbb, ezt jelzi, hogy az erre a fogadási lehetőségre eddig beérkezett tétek 30,41 százaléka vonatkozik rájuk, míg a most otthon, a Wembley-ben pályára lépő angolok esetében ez az érték 14,32 százalék.

Ismét csak a hazai csapattal kapcsolatos érzelmek játszhattak közre abban, hogy eddig a három magyar részvétellel zajló meccs volt a labdarúgó Európa-bajnokság legfogadottabb mérkőzése a Tippmix és a Tippmixpro kínálatában. A hazai rendezés, a Puskás Aréna, mint helyszín pedig két nem magyar érintettségű összecsapás iránti érdeklődést is jelentősen megnövelte, így a Franciaország-Portugália és a Hollandia-Csehország mérkőzés is bekerült az öt legfogadottabb közé.

Forrás: Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció

Borítókép/Fotók: UEFA EURO 2020