Luka Modric az Európa-bajnokságok történetének legidősebb gólszerzője lett azzal, hogy közel 39 évesen betalált egy Eb-meccsen. A horvát középpályás előbb tizenegyest rontott Olaszország ellen, majd 33 másodperccel később végül csak eredményes volt, viszont mivel Luciano Spalletti együttese a 98. percben kiegyenlített, így déli szomszédjainknak nagyon csekély esély maradt csak a továbbjutásra.

Besides Italy’s last minute equalizer, Luka Modric was still awarded Man of the Match. His eyes say it all pic.twitter.com/tgbWAABV7S

Modirc a mérkőzést követően azonnal leszögezte, hogy a horvát válogatottól még biztosan nem vonul vissza és ugye klubcsapata, a Real Madrid is szerződést hosszabbított vele a következő idényre. A 38 esztendős játékmester a meccs embere is lett az olaszok elleni találkozón, a mérkőzésről pedig azt mondta szívbemarkoló volt a vége és kegyetlen, hogy a játékvezető nyolc percet hosszabbított. Ugyanakkor hozzátette, ez nem az a meccs volt még, amely után szögre akasztja a stoplist a nemzeti együttesben.

Italian journalist Francesco Repice gives Modric an amazing tribute in what is likely his last match for Croatia in his career



pic.twitter.com/iBSyzZySFK