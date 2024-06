A Németország elleni Eb-nyitómeccsen 5-1-es vereséget szenvedő Skócia válogatottjának egyik legismertebb alakja, a Liverpoolban futballozó Andy Robertson csapatkapitányhoz illően állt a mikrofon elé a fájó pofont hozó találkozó végén, hogy összegezze a látottakat.

„Nem voltunk elég agresszívak, mintha pályán sem lettünk volna, hagytuk, hogy a kreatív játékosaik kedvükre alkossanak a labdával. Határozott tervvel vágtak neki a mérkőzésnek a németek, ahogy mi is, csak az övék milliószor hatékonyabban működött, mint a mienk. Ez nem az edzések hiánya, hanem azé, hogy nem voltunk elég jók éles helyzetben.”

Roy Keane a nyitómeccs gyatra skót produkcióját ugyanúgy „méltatta”, ahogy Robertsont is megtalálta a nyilatkozatáért.

„Az agresszivitás a profi futball alapja. Persze, én is imádom nézni a technikás, tehetséges játékosok cseleit, és a németek játékát is öröm volt figyelni. De az ég szerelmére, ha a legmagasabb szinten focizol, muszáj ütköznöd. Méghozzá a megfelelő módon kell leütközni az ellenfeleket, agresszívan, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.”



„A meccs után már felesleges azzal jönni, hogy ’volt tervünk’, teljes blődség. Andy Robertson, nagyon gagyi érv ezzel előállni. Minden skót játékos pontosan tudta, mi a találkozó tétje, és hogy ki lesz az ellenfél.”

