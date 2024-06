"A skót csapat többet birtokolta a labdát, főleg az első félidőben. A másodikban kiegyenlítettebb volt a 70. perctől. Ennek ellenére több lehetőségünk volt. Nem hiszem, hogy ne érdemeltük volna meg az eredményt" - fogalmazott éjszakába nyúló sajtótájékoztatóján a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető."Nagyon csalódott lettem volna, ha pontok nélkül megyünk haza. Lehet így is hazamegyünk, de legalább van három pontunk. Csak a Svájc elleni meccs első félidejét sajnálhatjuk. Németország ellen belefér a kétgólos vereség. Nem voltunk szerencsések a döntő pillanatokban. Most Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott, mert eddig felénk se nézett".

Rossi indulatosabban nyilatkozott a vártnál, miután nem vette jó néven, hogy néhány szurkoló erősen megkérdőjelezi a döntéseit, elsősorban Gulácsi kapcsán, mivel sokan azt szerették volna, ha Dibusz véd, aki remek teljesítmény nyújtott a válogatottban, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kijussanak az Európa-bajnokságra.

Mégis Gulácsi kapta meg a lehetőséget, aki egy hosszú sérülésből tért vissza. Rossi az M4 Sportnak hangsúlyozta, nem szimpátia alapján döntenek, mert az a cél, hogy a lehető legjobb csapat játsszon. Hihetetlennek és elfogadhatatlannak nevezte, ami most Gulácsival történik.

Megjegyezte, sokan vannak a döntése ellen, és azt mondják, Dibuszt, vagy Szappanost kellene kapuba tennie. Hozzátette, nagyon kedveli a kapusokat, jó a kapcsolatuk, ugyanakkor csak egyvalaki állhat ott a kapuban, nem cserélhetnek a félidőben. Kiemelte, Gulácsi egyrészt három egymást követő meccsen hibátlanul védett, másrészt jól dolgozik nyomás alatt.

